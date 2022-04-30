Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Çin ve ABD İşbirliğinden Kazançlı, Çatışmadansa Zararlı Çıkar - Son Dakika

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin ve ABD'nin işbirliğinden kazançlı, çatışmadansa zararlı çıkacağını söyledi.

WANG WENBİN, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:

"Bazı ABD'li siyasetçiler son yıllarda ideolojik ikiyüzlülük ve bencilce siyasi çıkarlar sebebiyle her fırsatta Çin'e muhalefet ettiler, Çin'i kontrol altına almak ve baskılamak ile Kongre'nin Çin konusunda birden çok olumsuz yasayı incelemesi ve onaylaması için ellerinden gelen yaygarayı koparmayı denediler. Böyle hamleler Çin'in içişlerine yönelik muazzam bir müdahale barındırıyor, Çin'in çıkarlarını zedeliyor ve Çin-ABD ilişkilerinin gelişimini engelliyor. Bu, iki ülkenin ve halklarının çıkarlarıyla uyumlu olmadığı gibi dünya insanlarının beklentilerini de karşılamamakta.

Hem Çin hem de ABD işbirliğinden kazançlı, çatışmadan ise zararlı çıkar. Bu, 50 yıldır devam eden ikili alışverişlerden elde edilen tarihi bir deneyim. ABD'li politikacıların da tarihten ders çıkarmasını, iki ülkenin uzun vadeli çıkarları ile iki halkın asli refahı konusunu akıllarında tutmasını, zorlukların üstesinden gelmek ve işbirliğini geliştirmek için Çin'le diyalog ve iletişimi artırmasını ve Çin-ABD ilişkilerini yeniden istikrarlı kalkınma yoluna sokmada yapıcı rol oynamasını umuyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.