Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Rusya-Ukrayna Çatışmasının Maliyetini ABD Değil, Avrupa Üstleniyor - Son Dakika
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Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Rusya-Ukrayna Çatışmasının Maliyetini ABD Değil, Avrupa Üstleniyor

27.05.2022 21:22
Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Rusya-Ukrayna Çatışmasının Maliyetini ABD Değil, Avrupa Üstleniyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Rusya-Ukrayna çatışmasının patlak vermesinden bu yana Avrupa'nın ekonomik, politik ve sosyal bedeller ödediğini ancak ABD'nin bu durumdan fayda sağladığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Rusya- Ukrayna çatışmasının patlak vermesinden bu yana Avrupa'nın ekonomik, politik ve sosyal bedeller ödediğini ancak ABD'nin bu durumdan fayda sağladığını söyledi.

WANG WENBİN, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:

"Rusya-Ukrayna çatışmasının patlak vermesinden bu yana Avrupa ekonomik, politik ve sosyal bedeller ödüyor ancak ABD bu durumdan fayda sağlıyor. ABD'li silah tüccarları şampanyalarla kutlama yapıyor ve ABD'nin tahıl ile enerji sektörleri de bir servet kazandı. ABD, Mart'ta sadece 12 Ukraynalı mülteciyi kabul etti.

Yaptırımlar çatışmayı çözmenin etkili bir yolu değil ve silah ihracatı barış getirmeyecek. Uzun süren ve yayılmış bir çatışma, tahmin edilemez sonuçlar doğuracaktır. Avrupa ülkelerindeki insanlar daha büyük bir maliyeti göğüsleyecek ve dünya da enerji ile tahıl krizinin ciddi zorluklarıyla boğuşmak zorunda. ve bundan sadece silah tacirleri, petrol ve doğalgaz tüccarları yararlanıyor. Onlar azınlık.

Çin görüşmelerin sürmesini destekliyor. AB ve NATO'yu Rusya ile kapsamlı diyalog kurmaya ve hassasiyeti sağduyuyla, basiretsizliği vizyonla değiştirmeye, ortak menfaatlerin bencil çıkarların önüne geçmesini sağlamaya ve dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik çerçevesi için çalışmaya çağırıyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

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