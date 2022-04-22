Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Sri Lanka'ya Destek ve Yardım Sağlamaya Devam Edeceğiz - Son Dakika
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Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Sri Lanka'ya Destek ve Yardım Sağlamaya Devam Edeceğiz

22.04.2022 13:38
Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Sri Lanka'ya Destek ve Yardım Sağlamaya Devam Edeceğiz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin hükümetinin Sri Lanka'ya, ülkenin mevcut güçlüklerle başa çıkmasına yardım etmek için destek ve yardım sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin hükümetinin Sri Lanka'ya, ülkenin mevcut güçlüklerle başa çıkmasına yardım etmek için destek ve yardım sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü WANG WENBİN

"Çin ve Sri Lanka geleneksel anlamda dost iki komşu ülke. Her zaman birbirimizi anlıyor, destekliyor ve birlikte hareket ediyoruz. Farklı büyüklükteki ülkeler için, barış içinde bir arada var olma ve faydalı işbirliğinde bulunma çerçevesinde örnek oluşturduk. Çin yıllar boyunca Sri Lanka'nın sosyoekonomik gelişimine her zaman destek verdi. Sri Lanka'ya acil insani yardım yapacağını zaten açıklamış olan Çin, şimdi bu ülkenin ekonomisi ve geçim kaynağının eskisi gibi toparlanmasına yardım edebilmek için elinden geldiğince destek ve yardım sağlamaya devam edecek. Sri Lanka hükümeti ve halkının geçici güçlüklerin üstesinden gelip sosyal istikrar ve kalkınmayı sürdürebileceğine inanıyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Sri Lanka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Sri Lanka'ya Destek ve Yardım Sağlamaya Devam Edeceğiz - Son Dakika
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