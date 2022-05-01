Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Terörle Mücadele, Uluslararası Toplumun Ortak Sorumluluğu - Son Dakika

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, terörle mücadelenin uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirterek terörle mücadele için eşgüdüm ve işbirliği çağrısında bulundu.

Zhao bu açıklamayı, Cuma günü rutin basın toplantısında BM Güvenlik Konseyi'nin Pakistan'daki Karaçi Üniversitesi'ne yönelik terör saldırısını güçlü şekilde kınamasına dair yorumunun sorulması üzerine yaptı. Saldırıda üç Çin vatandaşı ile bir Pakistanlı hayatını yitirmiş, birçok kişi de yaralanmıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.