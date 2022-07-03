Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Zorla Çalıştırma Çin'de Değil ABD'de Mevcut - Son Dakika
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Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Zorla Çalıştırma Çin'de Değil ABD'de Mevcut

03.07.2022 13:20
Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Zorla Çalıştırma Çin'de Değil ABD'de Mevcut

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü kısa süre önce, "Zorla çalıştırma Çin'de değil, ABD'de mevcut" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü kısa süre önce, "Zorla çalıştırma Çin'de değil, ABD'de mevcut" dedi.

ZHAO LİJİAN, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:

"Zorla çalıştırma Çin'de değil, ABD'de mevcut. Uzun bir süredir ABD, Çin üzerinde baskı kurmak için Xinjiang ile ilgili meseleleri tekrar tekrar 'Xinjiang'da zorla çalıştırmayı' yeniden ele alarak kullanmaya çalıştı. Bu, Xinjiang'da 'zorunlu işsizlik' yaratmaya yönelik bir dizi girişimin yanı sıra ABD'nin yaydığı şaşırtıcı bir yalandır. Ancak gerçekler, ABD'nin Çin'e karşı yönelttiği mesnetsiz iddiaların, ABD'nin kendisinin zayıf geçmişini en iyi şekilde özetlediğini göstermiştir.

Zorla çalıştırma, kurulduğu günden bu yana ABD için köklü bir sorun olmuştur. Köleliğin uzun tarihi, ABD'de zorla çalıştırmanın somut kanıtıdır. İstatistiklere göre, 1525 ile 1866 yılları arasında, 12,5 milyondan fazla Afrikalı zorla çalıştırılmak için Yeni Dünya'ya gönderildi. Çok sayıda siyah köle, toplumun en alt tabakası olarak çalışmaya zorlandı ve korkunç çalışma koşulları, ağır işler ve sahipleri tarafından vahşice kırbaçlanma ile işkence gördü. Birçok yönden ABD'nin serveti, kölelerin kan, ter, gözyaşı ve nihai fedakarlıklarıyla birikti.

Bugün bile, ABD hala ciddi zorla çalıştırma vakalarıyla dolu. Hatta ABD için, modern köleliğin yaygın olduğu bir ülke bile denilebilir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Zorla Çalıştırma Çin'de Değil ABD'de Mevcut - Son Dakika

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