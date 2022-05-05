Video: Çin Dünyanın En Yüksek Otomatik Meteoroloji İstasyonunu Kurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Çin Dünyanın En Yüksek Otomatik Meteoroloji İstasyonunu Kurdu

05.05.2022 16:04
Video: Çin Dünyanın En Yüksek Otomatik Meteoroloji İstasyonunu Kurdu

SONAM DORJE, Xinhua Özel Haber Muhabiri: "Herkese merhaba, ben Xinhua Özel Haber Muhabiri Sonam Dorje. Şu anda yaklaşık 8.800 metre yükseklikteyim. (Çinli bilim insanları) burada otomatik bir meteorolojik izleme istasyonu kuruyorlar.

SONAM DORJE, Xinhua Özel Haber Muhabiri:

"Herkese merhaba, ben Xinhua Özel Haber Muhabiri Sonam Dorje. Şu anda yaklaşık 8.800 metre yükseklikteyim. (Çinli bilim insanları) burada otomatik bir meteorolojik izleme istasyonu kuruyorlar. Bugün hava çok güzel."

Çinli bilim insanları Çarşamba günü, Çin- Nepal sınırındaki Qomolangma Dağı'nda, 8.800 metreyi aşan rakımda, benzerleri arasında en yükseği olan otomatik bir meteorolojik izleme istasyonu kurdu.

Enerjisini güneş enerjisi ve elektrik depolayan bataryalarından alacak olan istasyon normal koşullarda birkaç yıl çalışabilecek. İstasyon sensörleri sayesinde verileri otomatik olarak kaydedecek ve ardından uydu kanalıyla iletecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qomolangma Dağı'ndaki keşif kampından bildiriyor.

YORUMLAR
500
Myanmar ordusu, Çin destekli bazı güneş enerjisi projelerini iptal etti Myanmar ordusu, Çin destekli bazı güneş enerjisi projelerini iptal etti Video: Çin'in Kuzeydoğusunda Çiftçiler İlkbahar Faaliyetleriyle Meşgul Video: Çin'in Kuzeydoğusunda Çiftçiler İlkbahar Faaliyetleriyle Meşgul

Çin Halk Cumhuriyeti, Toros Dağları, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Çin Dünyanın En Yüksek Otomatik Meteoroloji İstasyonunu Kurdu - Son Dakika


Son Dakika
16:12 Hurdacılık yapan Emirhan'ın ölü bulunmasının ardından sosyal medya paylaşımları kafaları karıştırdı!
16:11 Pucca'nın "dışkı" iddiası sosyal medyayı karıştırdı
15:53 Hamile kalabilmek için yaptığı davranış hapse girmesine neden oldu!
15:43 Alman uydusu, İstanbul Boğazı'ndaki klorofil yoğunluğunu görüntüledi
15:39 Bakan Soylu'dan "Türkiye sığınmacılar tarafından istila mı ediliyor?" sorusuna yanıt: "Kim istila yapacakmış, mümkün mü?"
15:28 19 yaşındaki Asiye'yi başından vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı
15:28 Türk gemi kaptanının mucizevi kurtuluşu! 2 buçuk gün sonra bulundu
15:19 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Alım gücünü dengelemek için eşel mobil sistemi şart
15:00 Eğitimini tamamlayamayan yardımcı pilot yüzünden uçak geri dönmek zorunda kaldı
14:57 Özgür Demirtaş TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepkili: Faizi indirince enflasyona ne olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 16:22:41. #1.12#
SON DAKİKA: Video: Çin Dünyanın En Yüksek Otomatik Meteoroloji İstasyonunu Kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement