Video | Çin güvenlik güçlerinden Koronavirüs tatbikatı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Video | Çin güvenlik güçlerinden Koronavirüs tatbikatı - Son Dakika Dünya

Video | Çin güvenlik güçlerinden Koronavirüs tatbikatı

7 saat önce

Çin'in Henan Eyaleti'nde güvenlik güçleri Covid-19 (koronavirüs) tatbikatı gerçekleştirdi. Kontrol sırasında virüs tespit edilen bir kişinin polisle iş birliği yapmaması halinde uygulanacak prosedürün görüntüleri Çin polisi tarafından sosyal medyada paylaşıldı

Video | Çin güvenlik güçlerinden Koronavirüs tatbikatı, System.String[]

Çin'in Henan Eyaleti'nde güvenlik güçleri Covid-19 (koronavirüs) tatbikatı gerçekleştirdi. Kontrol sırasında virüs tespit edilen bir kişinin polisle işbirliği yapmaması halinde uygulanacak prosedürün görüntüleri Çin polisi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.


Tonbai polisinin TikTok ve Weibo hesaplarından paylaştığı görüntülerde rutin kontroller sırasında virüs tespit edilen bir sürücüden aracından çıkması isteniyor. Videoda araçtan inerek polise karşı gelen sürücü Çin'in SWAT ekipleri tarafından başına file geçirilerek etkisiz hale getiriliyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Henan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:42 
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