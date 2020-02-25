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Video | Çin güvenlik güçlerinden koronavirüs tatbikatı
6 saat önce
Çin'in Henan Eyaleti'nde güvenlik güçleri Covid-19 (koronavirüs) tatbikatı gerçekleştirdi.
Çin'in Henan Eyaleti'nde güvenlik güçleri Covid-19 (koronavirüs) tatbikatı gerçekleştirdi. Kontrol sırasında virüs tespit edilen bir kişinin polisle iş birliği yapmaması halinde uygulanacak prosedürün görüntüleri Çin polisi tarafından sosyal medyada paylaşıldıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:54
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