Video | Çin güvenlik güçlerinden koronavirüs tatbikatı

Çin'in Henan Eyaleti'nde güvenlik güçleri Covid-19 (koronavirüs) tatbikatı gerçekleştirdi. Kontrol sırasında virüs tespit edilen bir kişinin polisle iş birliği yapmaması halinde uygulanacak prosedürün görüntüleri Çin polisi tarafından sosyal medyada paylaşıldıView on euronews