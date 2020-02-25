Video | Çin güvenlik güçlerinden koronavirüs tatbikatı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Video | Çin güvenlik güçlerinden koronavirüs tatbikatı - Son Dakika Dünya

Video | Çin güvenlik güçlerinden koronavirüs tatbikatı

6 saat önce

Çin'in Henan Eyaleti'nde güvenlik güçleri Covid-19 (koronavirüs) tatbikatı gerçekleştirdi.

Çin'in Henan Eyaleti'nde güvenlik güçleri Covid-19 (koronavirüs) tatbikatı gerçekleştirdi. Kontrol sırasında virüs tespit edilen bir kişinin polisle iş birliği yapmaması halinde uygulanacak prosedürün görüntüleri Çin polisi tarafından sosyal medyada paylaşıldıView on euronews

Video | Çin güvenlik güçlerinden koronavirüs tatbikatı

Çin Halk Cumhuriyeti, Henan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:54 
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