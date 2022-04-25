Video: Çin'in 131. Kanton Fuarı Yeni Rekorlar Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Çin'in 131. Kanton Fuarı Yeni Rekorlar Kırdı

25.04.2022 14:19
Video: Çin'in 131. Kanton Fuarı Yeni Rekorlar Kırdı

Çin'in gelenekselleşmiş ticaret fuarı olan Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın 131. etkinliği Pazar günü Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde, kırdığı birçok yeni rekorla birlikte sona erdi.

Çin'in gelenekselleşmiş ticaret fuarı olan Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın 131. etkinliği Pazar günü Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde, kırdığı birçok yeni rekorla birlikte sona erdi.

Kanton Fuarı olarak da bilinen 10 günlük etkinlikte rekor düzeyde katılımcı yer aldı. Yerli ve yabancı 25.000'den fazla katılımcı, 2,9 milyonun üzerinde ürünü çevrimiçi şekilde sergiledi.

Sergilenen ürünlerin yüzde 30'dan fazlası ilk kez insanların karşısına çıkarken, 480.000'in üzerinde ürün de yeşil ve düşük karbon segmentindeydi.

Kovid-19'un yeniden canlanmasıyla karşı karşıya olan Çin, ekonomik büyümeyi ve salgın kontrolünü dengelemek adına her türlü çabayı gösteriyor.

Çin'in dış ticaretinin toplam ithalat ve ihracat hacmi, yılın ilk çeyreğinde bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 10,7 artarak 1,48 trilyon ABD dolarına yaklaştı.

Çin'in fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımları da aynı dönemde geçen senenin ilk çeyreğine kıyasla yüzde 25,6'lık artış gösterdi ve 58,4 milyar ABD dolarına yaklaştı.

Güney Çin Amerikan Ticaret Odası Başkanı, yabancı şirketlerin Çin'e güvendiğini söyledi.

HARLEY SEYEDIN, Güney Çin Amerikan Ticaret Odası Başkanı:

"Çin, dünyanın en hızlı büyüyen pazarı. Bu sebeple buradaki şirketlerimiz genişleme ve büyümeye gerçekten istekli. Çin pazarına ve Çinli tüketicilere hizmet vermeye devam etmek için Ar-Ge'ye yatırım yapmalıyız ve şirketlerimiz de araştırma ile geliştirmeye her zamankinden çok yatırım yapıyorlar. Bu, neredeyse her gün yeni fırsatlar yaratan bir pazar. Bu, Çin'de yatırım yapmayı daha cazip kılmaya devam eden bir pazar."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor.

YORUMLAR
500
Çin'in Hainan Eyaletiyle Kuşak ve Yol Ülkeleri Arasındaki Ticaret İlk Çeyrekte Yaklaşık İki Kat Arttı Çin'in Hainan Eyaletiyle Kuşak ve Yol Ülkeleri Arasındaki Ticaret İlk Çeyrekte Yaklaşık İki Kat Arttı Çin, Ay Keşif Programının Dördüncü Aşamasının Mühendislik Geliştirme Çalışmalarına Başladı Çin, Ay Keşif Programının Dördüncü Aşamasının Mühendislik Geliştirme Çalışmalarına Başladı

Çin Halk Cumhuriyeti, Ticaret, İhracat, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Çin'in 131. Kanton Fuarı Yeni Rekorlar Kırdı - Son Dakika


Son Dakika
14:13 "Gölümüz kurtulsun" çağrıları yapan muhtarın, 15 dönümlük göl alanını tarım amaçlı kullandığı ortaya çıktı
14:10 Emekli bayram ikramiyeleri 27 Nisan'da yatmaya başlıyor: Kim, hangi sırayla alacak? İşte detaylar
14:10 Ece Erken'den şaşırtan miras kararı! Sosyal medya hesabından duyurdu
14:01 Merkez Bankası'nın hamlesi ticari kredilerde faizi yükseltti!
13:50 "Beta" lakaplı ünlü rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti
13:47 Türk Silahlı Kuvvetleri Zap Vadisi'nde sıkıştırdığı teröristleri böyle yakaladı
13:39 AK Partili Hamza Dağ'dan "Erdoğan'ın oyları" iddiası: Oy oranı 52.6'nin üstünde, yeniden seçilecek
13:35 Bakan Bilgin'den müjdeli haber! İşsizlik maaşları 29 Nisan'da ödenecek!
13:27 Trabzonspor'un paylaşımını beğenen İmamoğlu, Fenerbahçe taraftarını kızdırdı
12:58 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş diyor başka bir şey demiyor: Gerekirse biz teklif götürürüz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 14:27:24. #1.13#
SON DAKİKA: Video: Çin'in 131. Kanton Fuarı Yeni Rekorlar Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement