Video: Çin'in Bağışladığı Yardımlar Muhtaç Durumdaki 3.000 Afgan Aileye Ulaştırıldı - Son Dakika
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Video: Çin'in Bağışladığı Yardımlar Muhtaç Durumdaki 3.000 Afgan Aileye Ulaştırıldı

01.05.2022 13:30
Video: Çin'in Bağışladığı Yardımlar Muhtaç Durumdaki 3.000 Afgan Aileye Ulaştırıldı

Toplamda 3.000 Afgan, Çarşamba günü Kabil'de Çin'in bağışladığı insani yardımları aileleri adına aldı.

Toplamda 3.000 Afgan, Çarşamba günü Kabil'de Çin'in bağışladığı insani yardımları aileleri adına aldı.

50 kilogram pirinci içeren yardım, düzenlenen törende Kabil vilayetinin 22 bölgesinden gelen muhtaç ailelere dağıtıldı.

HALİL-UR-RAHMAN HAKKANİ, Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakanı:

"Bugün, Çin'in bağışladığı yiyeceği Kabil'in dört bir yanından 3.000 aileye dağıtıyoruz ve önümüzdeki günlerde de Afganistan'ın 34 vilayetindeki muhtaç ailelere yiyecek dağıtacağız."

Hakkani, Çin'in bağışladığı ve kıyafetler, battaniyeler, pirinç ve buğdayı içeren bir parti yardımın da yakın zaman içerisinde ülkedeki muhtaç ailelere dağıtılacağını belirtti.

Cumartesi günü Kabil'deki toplam 1.500 aile daha Çin'in bağışladığı yardımlara ulaşmıştı.

PAİWAND ALİ, Kabil sakini:

"Bu, Çin'in gönderdiği ve 15-20 gün boyunca ailemi beslememe yardımcı olacak pirinç çuvalını ilk kez alışım."

Savaşın vurduğu Afganistan, ABD liderliğindeki güçlerin yenilmesi ve geçen yıl Ağustos ayında ülkeden ayrılmasından bu yana şiddetli ekonomik sorunlar yaşıyor.

Washington'ın Afganistan'ın ABD bankalarındaki 9,5 milyar ABD dolarından fazla varlığını dondurması da ülkenin halihazırda kırılgan olan ekonomisini daha kötü hale getirdi.

Çin hükümeti, geçen Eylül ayında yaptığı açıklamada, acil insani yardım kapsamında Afganistan'a 200 milyon yuan (yaklaşık 31,4 milyon dolar) değerinde gıda, kış tedariği, Kovid-19 aşısı ve ilaç bağışlamaya karar verdiğini duyurmuştu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kabil'den bildiriyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Afganistan, Kabil, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Bağışladığı Yardımlar Muhtaç Durumdaki 3.000 Afgan Aileye Ulaştırıldı - Son Dakika


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