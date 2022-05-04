Video: Çin'in Başlıca Tahıl Üretim Merkezi Heilongjiang'da, Çeltik İşçileri İçin Özel Tren Seferleri Başlatıldı - Son Dakika
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Video: Çin'in Başlıca Tahıl Üretim Merkezi Heilongjiang'da, Çeltik İşçileri İçin Özel Tren Seferleri Başlatıldı

04.05.2022 12:52
Video: Çin'in Başlıca Tahıl Üretim Merkezi Heilongjiang'da, Çeltik İşçileri İçin Özel Tren Seferleri Başlatıldı

Çin'in başlıca tahıl üretim merkezlerinden Heilongjiang eyaleti, binlerce çiftçiyi Sanjiang Ovası'ndaki tarlalarda çalışmak üzere taşımak için özel tren seferleri başlattı.

Çin'in başlıca tahıl üretim merkezlerinden Heilongjiang eyaleti, binlerce çiftçiyi Sanjiang Ovası'ndaki tarlalarda çalışmak üzere taşımak için özel tren seferleri başlattı.

Bu, yerel demiryolu bürosunun çeltik işçileri için özel seferler düzenlendiği art arda 23. yıl oldu.

Demiryolu bürosu 30 Nisan'da başlayan seferleri 15 Mayıs'a kadar sürdürecek ve toplam 16 özel sefer düzenleyecek.

Bu yıl Heilongjiang eyaletinin Suihua bölgesinde yaklaşık 15.000 tarım işçisi ilkbahar sürüm ve ekim işleri için Sanjiang Ovası'na gitti.

İlkbaharda sürüm ve ekim işleri, yerel çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.

2000 yılında yerel demiryolu bürosu çeltik üreticileri için ilk özel tren seferlerini başlatmıştı. Şimdiye kadar bu seferlerle yaklaşık 1,8 milyon çiftçi taşındı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Mayıs, Nisan, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Başlıca Tahıl Üretim Merkezi Heilongjiang'da, Çeltik İşçileri İçin Özel Tren Seferleri Başlatıldı - Son Dakika


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