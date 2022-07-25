Çin'in kendi geliştirdiği ilk ana hat yolcu uçağı olan C919, 158-174 koltuk ve 4.075-5.555 km menzile sahip.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Video: Çin'in C919 Jetleri Tüm Uçuş Testlerini Tamamladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.