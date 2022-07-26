Video: Çin'in Denizden Geçen İlk Yüksek Hızlı Demiryolunun Ana Köprü Projesinin Tüm Bağlantıları Tamamlandı - Son Dakika
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Video: Çin'in Denizden Geçen İlk Yüksek Hızlı Demiryolunun Ana Köprü Projesinin Tüm Bağlantıları Tamamlandı

26.07.2022 20:18
Video: Çin'in Denizden Geçen İlk Yüksek Hızlı Demiryolunun Ana Köprü Projesinin Tüm Bağlantıları Tamamlandı

Çin'in denizden geçen ilk yüksek hızlı demiryolunun ana köprü projesinin tüm bağlantıları tamamlandı.

Çin'in denizden geçen ilk yüksek hızlı demiryolunun ana köprü projesinin tüm bağlantıları tamamlandı.

277 kilometrelik demiryolu, Çin'in doğusunda yer alan Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou ile liman kenti Xiamen'i birbirine bağlıyor. Demiryolunun saatte 350 km olarak tasarlanan hızıyla, iki şehir arasındaki seyahat süresini bir saate indirmesi bekleniyor.

Demiryolu inşaatı projesinin 2023 yılında tamamlanması planlanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Fuzhou'dan bildiriyor.

YORUMLAR
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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xiamen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Denizden Geçen İlk Yüksek Hızlı Demiryolunun Ana Köprü Projesinin Tüm Bağlantıları Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: Çin'in Denizden Geçen İlk Yüksek Hızlı Demiryolunun Ana Köprü Projesinin Tüm Bağlantıları Tamamlandı - Son Dakika
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