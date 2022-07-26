277 kilometrelik demiryolu, Çin'in doğusunda yer alan Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou ile liman kenti Xiamen 'i birbirine bağlıyor. Demiryolunun saatte 350 km olarak tasarlanan hızıyla, iki şehir arasındaki seyahat süresini bir saate indirmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xiamen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Video: Çin'in Denizden Geçen İlk Yüksek Hızlı Demiryolunun Ana Köprü Projesinin Tüm Bağlantıları Tamamlandı - Son Dakika

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