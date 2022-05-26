Video: Çin'in Doğusundaki Doğa Koruma Alanında Nesli Tükenmekte Olan Sika Geyiği Popülasyonunda On Kat Artış Görüldü

Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletindeki doğa koruma alanında yaşayan nesli tükenmekte olan sika geyiği sayısı, vahşi yaşamın korunmasına yönelik büyük çabalar sonucunda son on yılda önemli ölçüde arttı.

Geçen sene yapılan Jiangxi'nin Taohongling Doğa Koruma Alanı'nda sika geyiği popülasyonu araştırması, bu türün popülasyonunun 1981 yılında 60'tan daha az bulunurken, 2021 yılında 624'e yükseldiğini ortaya koydu.

Doğu koruma alanındaki nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Sika geyikleri, Çin'in güneyindeki geyik familyasının alt türlerine ait ve Çin'de en yüksek seviyede ulusal koruma altında bulunuyor.

Jiujiang şehrinde toplam 125 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Taohongling Doğa Koruma Alanı, yabani sika geyiği için önemli bir koruma üssü oluşturuyor.

Doğa koruma alanı, doğal çevreye verilen zarar ve avlanma gibi faktörler sebebiyle yabani sika geyiği sayısının sürekli azalması üzerine 1981 yılında kuruldu.

WU YEFEİ, Taohongling Doğa Koruma Alanı'nda Devriye Görevlisi:

"Bunlar bir sika geyiğine ait ayak izleri. Yetişkin bir erkek geyik. 1982 yılının Haziran ayında ilk devriye grubu olarak Taohongling Doğa Koruma Alanı'na geldiğimizde 60'tan daha az sayıda sika geyiği bulunuyordu. O zamanlar koruma alanı yoktu. Her işe gittiğimizde bir hafta boyunca uzakta bulunan dağlarda kalıyorduk. 2000 yılında Taohongling Doğa Koruma Alanı ulusal doğa koruma alanı olmak için başvuruda bulundu. Daha sonra çalışma şartlarımız değişti. Artık devriye araçları ve hatta insansız hava araçlarının da aralarında olduğu yeterli ekipmana sahibiz. Şimdi hayvanların görüntülerini ve izlerini bulmak için kızılötesi kameralar kullanıyoruz."

Uzmanlar, 1981 yılından bu yana doğa koruma alanındaki sika geyiği popülasyonu hakkında pek çok araştırma yaptı ve onlarca yıldır sayılarında istikrarlı bir artış gördü.

WU YEFEİ, Taohongling Doğa Koruma Alanı'nda Devriye Görevlisi:

"Sika geyiklerinin korunması, birden fazla jenerasyonun çabalarına dayanıyor. Sika geyiklerinin sayısının artmaya devam edebilmesi ve torunlarımızın onları görebilmesi için birkaç nesil boyunca çok çalışmamız lazım."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Nanchang şehrinden bildiriyor.