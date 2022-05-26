Video: Çin'in Doğusundaki Doğa Koruma Alanında Nesli Tükenmekte Olan Sika Geyiği Popülasyonunda On Kat Artış Görüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Çin'in Doğusundaki Doğa Koruma Alanında Nesli Tükenmekte Olan Sika Geyiği Popülasyonunda On Kat Artış Görüldü

26.05.2022 14:34
Video: Çin'in Doğusundaki Doğa Koruma Alanında Nesli Tükenmekte Olan Sika Geyiği Popülasyonunda On Kat Artış Görüldü

Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletindeki doğa koruma alanında yaşayan nesli tükenmekte olan sika geyiği sayısı, vahşi yaşamın korunmasına yönelik büyük çabalar sonucunda son on yılda önemli ölçüde arttı.

Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletindeki doğa koruma alanında yaşayan nesli tükenmekte olan sika geyiği sayısı, vahşi yaşamın korunmasına yönelik büyük çabalar sonucunda son on yılda önemli ölçüde arttı.

Geçen sene yapılan Jiangxi'nin Taohongling Doğa Koruma Alanı'nda sika geyiği popülasyonu araştırması, bu türün popülasyonunun 1981 yılında 60'tan daha az bulunurken, 2021 yılında 624'e yükseldiğini ortaya koydu.

Doğu koruma alanındaki nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Sika geyikleri, Çin'in güneyindeki geyik familyasının alt türlerine ait ve Çin'de en yüksek seviyede ulusal koruma altında bulunuyor.

Jiujiang şehrinde toplam 125 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Taohongling Doğa Koruma Alanı, yabani sika geyiği için önemli bir koruma üssü oluşturuyor.

Doğa koruma alanı, doğal çevreye verilen zarar ve avlanma gibi faktörler sebebiyle yabani sika geyiği sayısının sürekli azalması üzerine 1981 yılında kuruldu.

WU YEFEİ, Taohongling Doğa Koruma Alanı'nda Devriye Görevlisi:

"Bunlar bir sika geyiğine ait ayak izleri. Yetişkin bir erkek geyik. 1982 yılının Haziran ayında ilk devriye grubu olarak Taohongling Doğa Koruma Alanı'na geldiğimizde 60'tan daha az sayıda sika geyiği bulunuyordu. O zamanlar koruma alanı yoktu. Her işe gittiğimizde bir hafta boyunca uzakta bulunan dağlarda kalıyorduk. 2000 yılında Taohongling Doğa Koruma Alanı ulusal doğa koruma alanı olmak için başvuruda bulundu. Daha sonra çalışma şartlarımız değişti. Artık devriye araçları ve hatta insansız hava araçlarının da aralarında olduğu yeterli ekipmana sahibiz. Şimdi hayvanların görüntülerini ve izlerini bulmak için kızılötesi kameralar kullanıyoruz."

Uzmanlar, 1981 yılından bu yana doğa koruma alanındaki sika geyiği popülasyonu hakkında pek çok araştırma yaptı ve onlarca yıldır sayılarında istikrarlı bir artış gördü.

WU YEFEİ, Taohongling Doğa Koruma Alanı'nda Devriye Görevlisi:

"Sika geyiklerinin korunması, birden fazla jenerasyonun çabalarına dayanıyor. Sika geyiklerinin sayısının artmaya devam edebilmesi ve torunlarımızın onları görebilmesi için birkaç nesil boyunca çok çalışmamız lazım."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Nanchang şehrinden bildiriyor.

YORUMLAR
500
(BARTIN)Terminatör böcekler 'Gal Arısı' ile mücadele edecek (BARTIN)Terminatör böcekler 'Gal Arısı' ile mücadele edecek Çin ve Fransa İkili İlişkileri Geliştirme ve Çin-Ab İşbirliğini Derinleştirme Konusunda Anlaştı Çin ve Fransa İkili İlişkileri Geliştirme ve Çin-Ab İşbirliğini Derinleştirme Konusunda Anlaştı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Doğusundaki Doğa Koruma Alanında Nesli Tükenmekte Olan Sika Geyiği Popülasyonunda On Kat Artış Görüldü - Son Dakika


Son Dakika
14:33 Türkiye Kupası finali öncesinde Sivasspor ve Kayserispor taraftarı birbirine girdi! İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı
14:25 Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
14:17 Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
14:07 Merkez Bankası'nın faiz kararı 14'te sabit kaldı
13:56 Mahkeme "Man Adası" davasında karara vardı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödeyecek
13:51 Simitin 4 lira olduğunu duyunca kendinden geçti! Fırın sahibini yumruklarla darp etti
13:30 Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti: 2 metre 22 santimlik Pleiss'i gören Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
13:28 Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırılarına dikkat çekti: Tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım
13:01 Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı
12:21 Kansere yakalanan Billur Kalkavan, takipçilerine seslendi: Sizden rica ediyorum ilaç, bitki, doktor önermeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 14:39:25. #1.12#
SON DAKİKA: Video: Çin'in Doğusundaki Doğa Koruma Alanında Nesli Tükenmekte Olan Sika Geyiği Popülasyonunda On Kat Artış Görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement