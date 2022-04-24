Video: Çin'in Dunhuang Kenti, Çin-Laos Demiryolu Üzerinden Sınır Ötesi Yük Treni Seferi Başlattı - Son Dakika
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Video: Çin'in Dunhuang Kenti, Çin-Laos Demiryolu Üzerinden Sınır Ötesi Yük Treni Seferi Başlattı

24.04.2022 13:36
Video: Çin'in Dunhuang Kenti, Çin-Laos Demiryolu Üzerinden Sınır Ötesi Yük Treni Seferi Başlattı

REN YANXİN, Xinhua muhabiri"Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Dunhuang kentinde bir yük treni istasyonundayım. Arkamda gördüğünüz, tonlarca sanayi ürünü taşıyan yük treni Perşembe günü Laos'nun başkentine hareket ediyor ve 12 gün sonra da Tayland'a varacak.

REN YANXİN, Xinhua muhabiri

"Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Dunhuang kentinde bir yük treni istasyonundayım. Arkamda gördüğünüz, tonlarca sanayi ürünü taşıyan yük treni Perşembe günü Laos'nun başkentine hareket ediyor ve 12 gün sonra da Tayland'a varacak. Bu tren, Gansu'nun Çin-Laos Demiryolu üzerinde çalışacak uluslararası yük treni hattını açacak olan ilk seferi yapacak."

530 ton asbest yüklü bulunan tren Yunnan'daki Mohan limanından çıkarak Çin'den ayrılacak ve Laos'nun başkenti Viyentiyan üzerinden Tayland'ın başkenti Bangkok'a ulaşacak.

Deniz yoluyla ve başka yollarla ulaşımla karşılaştırıldığında yük treni zamandan 28 gün tasarruf edilmesine ve bu sayede de lojistik maliyetlerinin azaltılmasına imkan sağlıyor.

Çin-Laos Demiryolu Yunnan'ın merkezi Kunming'i Viyentiyan'a bağlıyor.

Aralık 2021'de hizmete giren demiryolu hattı, Çin ile Güneydoğu Asya ülkeleri arasında ticaretin güçlendirilmesine yardımcı oluyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Dunhuang kentinden bildiriyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Gansu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Dunhuang Kenti, Çin-Laos Demiryolu Üzerinden Sınır Ötesi Yük Treni Seferi Başlattı - Son Dakika


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