Video: Çin'in Elektrikli Araç Teknolojisi İngiltere'nin Daha Yeşil Bir Gelecek İnşa Etmesine Yardımcı Oluyor

Kısa süre önce İngiltere'deki ortağı Alexander Dennis'e binden fazla elektrikli araç (EV) teslim eden Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, İngiltere'nin hedeflediği daha yeşil bir geleceğe katkıda bulunuyor.

Alexander Dennis'in yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Paul Davies, şirketin İskoçya'nın Falkirk kasabasındaki fabrikasında Xinhua'ya yaptığı açıklamada, bu işbirliğinin başarılı olduğunu söyledi.

PAUL DAVIES, Alexander Dennis Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su

"2016 yılından bu yana İngiltere pazarı için binin üzerinde otobüs üretmek üzere işbirliği yapıyoruz. Bu yılın sonuna kadar otobüs sayısı 1.500 olacak. Dolayısıyla BYD'nin teknolojik kabiliyeti ve Alexander Dennis'in İngiltere otobüs pazarına ilişkin bilgisinin bileşiminin oldukça güçlü bir ortaklık olduğunu düşünüyorum."

2015 yılında BYD ile Alexander Dennis güçlerini birleştirdi. BYD, otobüs şasileri, bataryalar ve ana aktarma organları teknolojisini sağlarken, Alexander Dennis otobüslerin kaportasını imal ediyor.

İngiliz hükümeti, karayolu ulaşımının 2035 yılına kadar yüzde 100 sıfır emisyonlu hale getirilmesini hedef olarak belirlemişti.

BYD'ye göre, Londra, Manchester ve Edinburg gibi kentlerde elektrikli otobüslerin varlığı, karbondioksit emisyonlarını 43.000 tondan fazla azalttı.

PAUL DAVIES, Alexander Dennis Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su

"Bu sadece ülkelerin net sıfır taahhüdünde bulunmasıyla ilgili değil. Müşterilerimiz, kendi hedefleri olan, karbondan arındırma ve örneğin 2035 yılına kadar sıfır emisyonlu otobüs filolarına sahip olma konusunda kendi taahhütleri olan büyük kurumsal şirketler. Dolayısıyla bu artık ulusal düzeyde bir hedef. Bence bu aslında işletme düzeyinde oluyor."

BYD ile Alexander Dennis'in mükemmel bir eşleşme olduğunu düşünen Davies, kazan-kazan işbirliğinin gelecekte daha fazla başarı getirmesini umuyor.

PAUL DAVIES, Alexander Dennis Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su

"Sıfır emisyonlu otobüsler hızla ilerliyor. BYD teknolojisini ileriye taşıyor. Biz de kendi yeni ürünlerimize yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla, bilhassa İngiltere hükümeti ve İngiliz otobüs işletmelerinin karbonsuzlaştırma taahhütleriyle birlikte her türlü fırsatın olduğunu düşünüyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Londra'dan bildiriyor.