Video: Çin'in Elektrikli Araç Teknolojisi İngiltere'nin Daha Yeşil Bir Gelecek İnşa Etmesine Yardımcı Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Çin'in Elektrikli Araç Teknolojisi İngiltere'nin Daha Yeşil Bir Gelecek İnşa Etmesine Yardımcı Oluyor

22.07.2022 21:51
Video: Çin'in Elektrikli Araç Teknolojisi İngiltere'nin Daha Yeşil Bir Gelecek İnşa Etmesine Yardımcı Oluyor

Kısa süre önce İngiltere'deki ortağı Alexander Dennis'e binden fazla elektrikli araç (EV) teslim eden Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, İngiltere'nin hedeflediği daha yeşil bir geleceğe katkıda bulunuyor.

Kısa süre önce İngiltere'deki ortağı Alexander Dennis'e binden fazla elektrikli araç (EV) teslim eden Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, İngiltere'nin hedeflediği daha yeşil bir geleceğe katkıda bulunuyor.

Alexander Dennis'in yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Paul Davies, şirketin İskoçya'nın Falkirk kasabasındaki fabrikasında Xinhua'ya yaptığı açıklamada, bu işbirliğinin başarılı olduğunu söyledi.

PAUL DAVIES, Alexander Dennis Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su

"2016 yılından bu yana İngiltere pazarı için binin üzerinde otobüs üretmek üzere işbirliği yapıyoruz. Bu yılın sonuna kadar otobüs sayısı 1.500 olacak. Dolayısıyla BYD'nin teknolojik kabiliyeti ve Alexander Dennis'in İngiltere otobüs pazarına ilişkin bilgisinin bileşiminin oldukça güçlü bir ortaklık olduğunu düşünüyorum."

2015 yılında BYD ile Alexander Dennis güçlerini birleştirdi. BYD, otobüs şasileri, bataryalar ve ana aktarma organları teknolojisini sağlarken, Alexander Dennis otobüslerin kaportasını imal ediyor.

İngiliz hükümeti, karayolu ulaşımının 2035 yılına kadar yüzde 100 sıfır emisyonlu hale getirilmesini hedef olarak belirlemişti.

BYD'ye göre, Londra, Manchester ve Edinburg gibi kentlerde elektrikli otobüslerin varlığı, karbondioksit emisyonlarını 43.000 tondan fazla azalttı.

PAUL DAVIES, Alexander Dennis Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su

"Bu sadece ülkelerin net sıfır taahhüdünde bulunmasıyla ilgili değil. Müşterilerimiz, kendi hedefleri olan, karbondan arındırma ve örneğin 2035 yılına kadar sıfır emisyonlu otobüs filolarına sahip olma konusunda kendi taahhütleri olan büyük kurumsal şirketler. Dolayısıyla bu artık ulusal düzeyde bir hedef. Bence bu aslında işletme düzeyinde oluyor."

BYD ile Alexander Dennis'in mükemmel bir eşleşme olduğunu düşünen Davies, kazan-kazan işbirliğinin gelecekte daha fazla başarı getirmesini umuyor.

PAUL DAVIES, Alexander Dennis Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su

"Sıfır emisyonlu otobüsler hızla ilerliyor. BYD teknolojisini ileriye taşıyor. Biz de kendi yeni ürünlerimize yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla, bilhassa İngiltere hükümeti ve İngiliz otobüs işletmelerinin karbonsuzlaştırma taahhütleriyle birlikte her türlü fırsatın olduğunu düşünüyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Londra'dan bildiriyor.

YORUMLAR
500
Gümüşhane'de su borusu patladı, yol sular altında kaldı Gümüşhane'de su borusu patladı, yol sular altında kaldı Karabük'te ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı Karabük'te ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Kaynak: Xinhua

Tragger, England, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Elektrikli Araç Teknolojisi İngiltere'nin Daha Yeşil Bir Gelecek İnşa Etmesine Yardımcı Oluyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
20:36 AB ve İngiltere'den, İstanbul'da imzalanan tahıl krizi anlaşması hakkında ilk yorum geldi: Alkışlıyoruz
19:53 Rusya'nın "hasım ülkeler" listesi uzuyor! 5 ülkeyi daha listeye eklendi
18:57 Bursa'da tır şoförleri arasında çıkan park yeri kavgasında kan döküldü: Bir kişi levyeyle darp edilerek öldürüldü
18:57 Bu haftanın kazananı döviz ve borsa yatırımcıları oldu!
18:49 ManU'nun teknik patronu Ten Hag'tan Ronaldo'ya sitem: Onun için endişelenmiyoruz, onu bekleyemeyiz
18:52 Metrobüste korkutan yangın! Yolcular korkuyla dışarı çıktı
18:42 İstanbul'da düzenlenen tahıl sevkiyatı anlaşmasında sürpriz isim! Rus milyarder Roman Abramovich de törene katıldı
18:18 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Deneyimli golcü için çalışmalara başladılar
17:58 Masayı Türkiye kurdu, tahıl sevkiyatı anlaşmasında imzalar atıldı! Dünya genelinde fiyatlar düşecek ve çoğu ülke kıtlıktan kurtulacak
17:57 Dolmabahçe'de imzalanan tarihi anlaşmaya damga vurdu! Erdoğan, kaş göz işaretiyle Bakan Akar'ı uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 21:57:26. #1.12#
SON DAKİKA: Video: Çin'in Elektrikli Araç Teknolojisi İngiltere'nin Daha Yeşil Bir Gelecek İnşa Etmesine Yardımcı Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement