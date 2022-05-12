Video: Çin'in En Büyük Çölünde Yeni Bir Otoyol Yapılıyor - Son Dakika

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Taklimakan Çölü'nde onlarca iş makinesi yüksek kum tepelerini düzleştirerek yol yatağını hazırlıyor.

151 kilometre uzunluğunda olacak otoyolun yapım çalışmaları bu yıl 26 Şubat'ta başladı.

Yolun Ekim 2023'te açılması bekleniyor.

Şimdiye kadar Xinjiang'da çölde çok sayıda yol açılmış, bunlar seyahati kolaylaştırırken yerel ekonomik kalkınmayı desteklemişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor.