Video: Çin'in Fuxin Şehrindeki Maden Ocakları Rağbet Gören Etkinliklerin Mekanına Dönüştü - Son Dakika
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Video: Çin'in Fuxin Şehrindeki Maden Ocakları Rağbet Gören Etkinliklerin Mekanına Dönüştü

02.06.2022 14:32
Video: Çin'in Fuxin Şehrindeki Maden Ocakları Rağbet Gören Etkinliklerin Mekanına Dönüştü

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde yer alan, bir zamanlar kaynakları tükenmiş olan Fuxin şehri, ekolojiyi restore etme ve terk edilmiş maden ocaklarında yeni endüstriler geliştirme yönünde yıllarca süren çabaların ardından canlılığını yeniden kazanıyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde yer alan, bir zamanlar kaynakları tükenmiş olan Fuxin şehri, ekolojiyi restore etme ve terk edilmiş maden ocaklarında yeni endüstriler geliştirme yönünde yıllarca süren çabaların ardından canlılığını yeniden kazanıyor.

Nefes kesici motor yarışı turnuvaları ve heyecan verici müzik festivalleri gibi rağbet gören çeşitli etkinlikler, açık maden ocaklarına renk kattı ve yerel ekonomiyi canlandırdı.

Fuxin, uzun bir kömür madenciliği geçmişine sahip. Bir zamanlar Çin'in endüstriyel kullanım için ana kömür kaynaklarından biri Fuxin'di.

Maden kaynakları tükendikçe, şehirdeki yerel yönetim kalkınmayı hızlandırmak için yeni yollar aradı. 2008 yılında, Beijing'den bir uzman, Xinqiu bölgesindeki bir maden ocağında derinlemesine araştırma yaptıktan sonra yarış pisti projesini önerdi.

JİN YUEQUN, Beijing Zhongke Shenglian Grubu Limited Şirketi:

"Bu yeri yeni sektörlerle tanıştırıp değerlendirmeliyiz. Bu yüzden o dönemde buraya bir yarışçıyı getirip bir deneme yapmasını istedim. Bir tur attıktan sonra böylesine zorlu bir parkur görmediğini söyledi. Görüşleri, olaylara bakış açımızı değiştirdi. Otomobil yarışlarının burada çok başarılı olabileceğini ve endüstri bir kez başarıya ulaştığında, parayı çevreyi iyileştirmek için kullanabileceğimizi söyledim."

Yarış pisti projesi kısa sürede başarılı oldu. İlk yarışa yaklaşık 120 yarışçı ve 30.000'den fazla seyirci katıldı. O zamandan bu yana, bölge toplamda 300.000'den fazla izleyicinin katıldığı 11 yarışa ev sahipliği yaptı.

Yerel yönetim, 2021'de yaklaşık 20.000 izleyicinin katıldığı Çilek Müzik Festivali'ne de ev sahipliği yaptı.

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı Nisan 2021'de Fuxin'de madenlerin yenilenmesi gibi ülke çapında ekolojik korumaya yönelik kalkınma için 36 pilot projeyi onayladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Fuxin kentinden bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Fuxin Şehrindeki Maden Ocakları Rağbet Gören Etkinliklerin Mekanına Dönüştü - Son Dakika


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