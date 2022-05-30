Video: Çin'in Guangdong Eyaletinde 43 Deniz Kaplumbağası Denize Bırakıldı - Son Dakika
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Video: Çin'in Guangdong Eyaletinde 43 Deniz Kaplumbağası Denize Bırakıldı

30.05.2022 09:40
Video: Çin'in Guangdong Eyaletinde 43 Deniz Kaplumbağası Denize Bırakıldı

Geçtiğimiz günlerde Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde toplam 43 deniz kaplumbağası denize bırakıldı.

Geçtiğimiz günlerde Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde toplam 43 deniz kaplumbağası denize bırakıldı.

Esaret altında yetiştirilen bu deniz kaplumbağaları, yaban hayata bırakılmadan önce bir yıl boyunca eğitimden geçirildi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağaları ülkenin en üst düzeyde korunan ulusal yaban hayatı listesinde yer alıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Guangzhou şehrinden bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Guangdong Eyaletinde 43 Deniz Kaplumbağası Denize Bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Video: Çin'in Guangdong Eyaletinde 43 Deniz Kaplumbağası Denize Bırakıldı - Son Dakika
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