Video: Çin'in Güneydoğu Kıyılarında Ender Bir Tür Olan Çin Beyaz Yunusları Görüldü

Çin'in güneydoğusunda yer alan Xiamen, ülkenin ana karasında Çin beyaz yunuslarının plajdan görülebileceği tek kent.

"Denizlerin dev pandası" olarak bilinen nesli tehlike altındaki bu tür Çin'de birinci sınıf devlet koruması altında bulunuyor.

Beyaz yunuslar genelde denizin 10 metreden daha az derinlikte sığ sularda yaşarlar.

Xiamen'de çalışan araştırmacı Wang Xianyan'a göre şu anda Xiamen Körfezi'nde 60 ila 70 Çin beyaz yunusu bulunuyor. Bu sayı 1990'larda 40 civarındaydı.

Kentin deniz kenarında yaşayan sakinleri, bu memeli deniz canlılarını balkonlarından bile görebilir.

WANG XİANYAN, merkezi Xiamen'de bulunan Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Üçüncü Oşinografi Enstitüsü Araştırmacısı:

"Bilimsel olarak konuşmak gerekirse, Çin beyaz yunusları yakın kıyı deniz ekosisteminin en başta gelen yırtıcıları olup bu hayvanların durumu deniz ekosisteminin sağlığına dair ekolojik bir gösterge görevini görür. Buradaki beyaz yunusların sayısı sabit kalıyorsa veya artıyorsa; bu, ekosistemin sağlıklı olduğuna işaret eder."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xiamen kentinden bildiriyor.