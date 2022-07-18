Video: Çin'in Hainan Havayolları, Beijing-Belgrad Uçuşlarına Başladı - Son Dakika
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Video: Çin'in Hainan Havayolları, Beijing-Belgrad Uçuşlarına Başladı

18.07.2022 14:44
Video: Çin'in Hainan Havayolları, Beijing-Belgrad Uçuşlarına Başladı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'nda Cumartesi günü Beijing ile Belgrad arasındaki doğrudan uçuşların başlangıcı için bir karşılama töreni düzenlendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'nda Cumartesi günü Beijing ile Belgrad arasındaki doğrudan uçuşların başlangıcı için bir karşılama töreni düzenlendi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Hainan Havayolları tarafından gerçekleştirilen doğrudan uçuşların Sırbistan'ın Çin ile daha da yakınlaşmasına yardımcı olduğunu kaydetti.

ALEKSANDAR VUCIC, Sırbistan Cumhurbaşkanı:

"Bu, Çin ile Sırbistan arasında bir başka durağı olmayan ilk doğrudan uçuş. İlk olarak haftada bir, Eylül ayından itibaren haftada iki kez Çin'e seyahat edebileceğiz. Bölgemizde bulunan başka hiçbir ülkede böyle bir kolaylık yok. Bunu daha da önemli kılansa Çin'den daha fazla turist ve iş insanını çekebilecek olmamızdır. Bu adım Çin ile Sırbistan'ı daha da yakınlaştıracak."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Belgrad'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Sırbistan, Belgrad, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Hainan Havayolları, Beijing-Belgrad Uçuşlarına Başladı - Son Dakika

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