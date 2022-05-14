Video: Çin'in İç Moğolistan Bölgesinde Binicilik Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki çayırlarda yakın zamanda binicilik yarışması düzenlendi.

Yarışmada esas olarak 5.000 metrelik etap ve 10.000 metrelik etap yarışları ön plana çıktı.

200'den fazla kadın katılımcı yarışmada binicilik becerilerini sergiledi.

ZANDENGEREL, Yarışmacı:

"5.000 metrelik etap yarışını yeni tamamladım. Moğol etnik grubumuzun binicilik ruhunu sergilemek amacıyla diğer kadın binicilerle yarışmak beni özellikle iyi hissettiriyor."

WANG RU, Seyirci:

"Yarışmayı ailemle birlikte izlemeye geldim. Çok etkileyici. Kadın binicilerin cesaret ve azminden çok etkilendim. Benim için çok güzel bir deneyim."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hohhot'tan bildiriyor.