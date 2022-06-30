Video: Çin'in Kuzeybatısındaki Antik Binalar Yeni Bir Hayata Kavuşuyor - Son Dakika
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Video: Çin'in Kuzeybatısındaki Antik Binalar Yeni Bir Hayata Kavuşuyor

30.06.2022 21:30
Video: Çin'in Kuzeybatısındaki Antik Binalar Yeni Bir Hayata Kavuşuyor

ZHAO WEİHONG, Xinhua muhabiri: "Herkese merhaba. Ben Xinhua Haber Ajansı'ndan Zhao Weihong. Şu anda, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Tianshui şehrine bağlı Xiguan Antik Kasabası'ndayım. Xiguan Antik Kasabası, 2.700 yıldan fazla süredir varlığını sürdürüyor.

ZHAO WEİHONG, Xinhua muhabiri:

"Herkese merhaba. Ben Xinhua Haber Ajansı'ndan Zhao Weihong. Şu anda, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Tianshui şehrine bağlı Xiguan Antik Kasabası'ndayım. Xiguan Antik Kasabası, 2.700 yıldan fazla süredir varlığını sürdürüyor. Ulusal kültür ve tarih şehri Tianshui, 2018'den bu yana Xiguan Antik Kasabası'nın kapsamlı restorasyonunu gerçekleştiriyor. ve şimdi bu kasaba, güzel avluları ve eski sokaklarıyla tarihi ihtişamla parlıyor."

2.700 yılı aşkın tarihiyle Tianshui, Min ve Qing hanedanlıkları (1368-1911) döneminde inşa edilmiş çeşitli evlere ev sahipliği yapıyor.

Ancak rüzgar ve yağmurun yüzlerce yıldır yarattığı erozyonla birlikte antik binalar da kademeli olarak viran hale gelmiş.

SES (Çince): ZHAO CHANGRONG, Tianshui şehrinden antik binaların korunması uzmanı:

"2003'te şehir genelinde antik binalara dair bir anket başlattık ve 200'den fazla ev belirledik."

Tianshui şehri 2018'de Qinzhou bölgesindeki antik evler için kapsamlı bir yenileme projesi başlattı. Proje, Tianshui antik kasabasının tarih ile şehrin kültürel mirasını daha iyi koruyacak şekilde inşa edilmesini amaçlıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lanzhou'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Kuzeybatısındaki Antik Binalar Yeni Bir Hayata Kavuşuyor - Son Dakika

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