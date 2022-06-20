Çin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı'ndan Şili 'deki Lirquen limanına gitmek üzere Cumartesi yola çıkan, Çinli Chang'an marka 660 aracı taşıyan "Viking Denizi" adlı gemi ile iki kıta arasında yeni bir ro-ro güzergahı açılmış oldu.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Şili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Video: Çin'in Kuzeyindeki Tianjin Limanından Şili'nin Lirquen Limanına Yeni Ro-ro Gemisi Güzergahı Açıldı - Son Dakika

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