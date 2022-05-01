Video: Çin'in Önde Gelen Robot Üreticisi, İki Özel Robot Modelini Tanıttı - Son Dakika
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Video: Çin'in Önde Gelen Robot Üreticisi, İki Özel Robot Modelini Tanıttı

01.05.2022 13:20
Video: Çin'in Önde Gelen Robot Üreticisi, İki Özel Robot Modelini Tanıttı

Çin'in önde gelen robot üreticisi Siasun, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da iki özel robot modelini tanıttı.

Çin'in önde gelen robot üreticisi Siasun, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da iki özel robot modelini tanıttı.

İki modelden biri yılan kol robot, diğeriyse nükleer acil durum robotu.

DINAY LIN, Özel robot BG Pazarlama Müdürü, Siasun Robot & Otomasyon Limited Şirketi:

"Son derece esnek. Dar alanlarda hareket kabiliyetine sahip. Bu ürün piyasaya sürülmesinin ardından uçak imalatında ve otomatik yakıt ikmalinde kullanılabilir."

Nükleer acil durum robotu, radyasyona dayanıklı bir şekilde geliştirildi. İnsanların erişemeyeceği güçlü radyasyon alanlarında çalışmak üzere tasarlandı.

Robot, kaza mahallinde fotoğraf çekebiliyor ve video kaydedebiliyor. Ayrıca çevresindeki alanlarda radyasyon seviyesini ölçebilen bir dedektörü de bulunuyor.

DINAY LIN, Özel robot BG Pazarlama Müdürü, Siasun Robot & Otomasyon Limited Şirketi:

"Bu robot yüksek radyasyonlu ortamda çalışabiliyor. Merdiven çıkmasını sağlayan özel bir alt tasarımı var. Kolları çevreyi algılayarak eşyaları toplayabiliyor. Mesela kapıları açıp vanaları kapatabiliyor. Dolayısıyla, yüksek radyasyonlu bir ortamda acil kurtarma ve diğer benzeri işleri yapabilen bir robot oldu."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shenyang şehrinden bildiriyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Nükleer, Robot, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Önde Gelen Robot Üreticisi, İki Özel Robot Modelini Tanıttı - Son Dakika


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