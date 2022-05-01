Video: Çin'in Orta Kesiminde Bina Çöktü, Ölü ve Yaralıların Olup Olmadığı Bilinmiyor - Son Dakika
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Video: Çin'in Orta Kesiminde Bina Çöktü, Ölü ve Yaralıların Olup Olmadığı Bilinmiyor

01.05.2022 12:40
Video: Çin'in Orta Kesiminde Bina Çöktü, Ölü ve Yaralıların Olup Olmadığı Bilinmiyor

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'daki yerel yetkililer, kentte Cuma günü yaklaşık 700 metrekarelik alana sahibi tarafından inşa edilmiş konut binasının çöktüğünü belirterek, ölü veya yaralı olup olmadığının henüz bilinmediğini bildirdi.

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'daki yerel yetkililer, kentte Cuma günü yaklaşık 700 metrekarelik alana sahibi tarafından inşa edilmiş konut binasının çöktüğünü belirterek, ölü veya yaralı olup olmadığının henüz bilinmediğini bildirdi.

Olay, yerel saatle 12.24'te eyalet merkezi Changsha'nın Wangcheng bölgesinde meydana geldi.

İtfaiye, acil durum yönetimi ile sağlık ve kamu güvenlik birimlerinden personel kurtarma çalışmalarına katılmak üzere olay yerine geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changsha'dan bildiriyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Changsha, Hunan, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Orta Kesiminde Bina Çöktü, Ölü ve Yaralıların Olup Olmadığı Bilinmiyor - Son Dakika


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