" Çiftlik bir zamanlar kuraklığın pençesindeydi. Nesiller boyunca süren gayretlerle işçiler ulusal orman iyileştirme merkezi içinde bir çiftlik inşa etti. Ana ürünleri deve sütü, deve kürkü, koyun ve yak eti olan çiftlik işlerini son yıllarda artırarak yeniden canlandı."

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Video: Çin'in Qaidam Havzası'ndaki Deve Çiftliğinin Geçmişi ve Bugünü - Son Dakika

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