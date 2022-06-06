Video: Çin'in Qinling Dağları'nda Terk Edilmiş Maden Ocağı Yeşil Alana Dönüştürülüyor - Son Dakika
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Video: Çin'in Qinling Dağları'nda Terk Edilmiş Maden Ocağı Yeşil Alana Dönüştürülüyor

06.06.2022 10:22
Video: Çin'in Qinling Dağları'nda Terk Edilmiş Maden Ocağı Yeşil Alana Dönüştürülüyor

Çin'deki Qinling Dağları, ülkenin kuzey ve güney bölgeleri arasında doğal bir sınır oluşturuyor.

Çin'deki Qinling Dağları, ülkenin kuzey ve güney bölgeleri arasında doğal bir sınır oluşturuyor.

Xi'an'daki Huangbaiyu madencilik alanı, bir zamanlar Qinling Dağları'nın kuzeyindeki en büyük maden ocağıydı.

Bölgede onlarca yıl yapılan madencilik, ekolojiyi de ciddi şekilde etkiledi.

Çeşitli düzeylerdeki yönetimler, çevreyi koruma çabalarını son yıllarda hızlandırırken, bu alandaki madencilik faaliyetleri 2018 yılında yasaklandı.

Bu çerçevede maden ocaklarının doldurulması ve bitki örtüsünün artırılması için önlemler alındı.

WANG BO, Xi'an kentindeki Qinling Ekolojik ve Çevre Koruma Bürosu Yetkilisi:

"Aralık 2019 sonu itibarıyla 520 bin metreküpten fazla toprak doldurulan eski maden ocağı bölgesine, toplam 116 bin metrekarelik alanı kaplayan 6.500 kilogramdan fazla bitki tohumu ekildi. Bazı bölgelerde bitki örtüsü beklediğimiz gibi yetişmediği için, bir kat daha toprak ekledik ve bu alanda kolayca yetiştirilebilen bitkiler ektik. Bugüne kadar yaklaşık 130 bin metreküp toprak doldurduk."

WANG BO, Xi'an kentindeki Qinling Ekolojik ve Çevre Koruma Bürosu Yetkilisi:

"Qinling Dağları'nın ekolojik ortamını korumak amacıyla bugünlerde bölgeye akıllı bir izleme ve kontrol merkezi kurduk ve diğer departmanlarla işbirliği yaptık."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xi'an'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Madencilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Qinling Dağları'nda Terk Edilmiş Maden Ocağı Yeşil Alana Dönüştürülüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: Çin'in Qinling Dağları'nda Terk Edilmiş Maden Ocağı Yeşil Alana Dönüştürülüyor - Son Dakika
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