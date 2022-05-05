Video: Çin'in Shanghai Kentinde İşler Giderek Daha Hızlı Şekilde Yeniden Başlıyor - Son Dakika
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Video: Çin'in Shanghai Kentinde İşler Giderek Daha Hızlı Şekilde Yeniden Başlıyor

05.05.2022 12:54
Video: Çin'in Shanghai Kentinde İşler Giderek Daha Hızlı Şekilde Yeniden Başlıyor

Shanghai'ın Kovid-19 kontrollerine rağmen üretimi desteklemek için belirlenen "beyaz listesindeki" 666 şirketten oluşan ilk partisi, kademeli olarak çalışmaya başladı.

Shanghai'ın Kovid-19 kontrollerine rağmen üretimi desteklemek için belirlenen "beyaz listesindeki" 666 şirketten oluşan ilk partisi, kademeli olarak çalışmaya başladı.

Shanghai'da işe dönüş ve kilit alanlar ile sektörlerdeki üretim hızının arttığı görülüyor.

Salgından sert biçimde etkilenen otomobil sektörüne gelindiğinde, hükümet kilit otomobil şirketlerinde üretime yönelik gözlemi güçlendirdi, erken davranarak tüketimi destekledi ve otomobil çiplerindeki zayıf halkaları geliştirdi.

TAN RENKE, Songz Otomobil Havalandırma Limited Şirketi Kurumsal İletişim Müdürü:

"Otomobil sektöründe zincir çok uzun. Bir arabayı üretmek tek bir çip bile olmaksızın imkansız. Bu durumda da otomobil sektörü zincirinin tamamen açık olmaması nedeniyle bazı darboğazlarla karşılaştık. Ancak sektörün lojistik zincirlerindeki düzelmeyi takiben Mayıs ayı itibariyle pandemi öncesindeki seviyelere gelebileceğine inancımız tam."

Shanghai'daki hızlı teslimat şirketleri de kentte önemli malzemelerin teslimatına yönelik seyahat izinlerinin verilmeye başlamasıyla birlikte faaliyetlerine kademeli olarak geri dönüyor.

Ülke genelinde geçerliliği olan izinler, tıbbi malzemeler ile salgın kontrol malzemeleri, günlük ihtiyaçlar ve önemli üretim malzemeleri gibi temel malzemeleri taşıyan araçların Kovid-19'dan etkilenen bölgelere giriş ve çıkış yapmasını sağlıyor.

Belediye posta idaresinin verdiği bilgiye göre, kentteki posta servisinin yeniden çalışmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.

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Otomobil, Shanghai, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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