Çin, Shenzhou-14 mürettebatlı uzay aracını Pazar günü uzaya gönderecek. Görevdeki üç astronotun nasıl bir eğitimden geçtiğini izleyin.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Jiuquan kentinden bildiriyor.
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Video: Çin'in Shenzhou-14 Görevindeki Astronotlar Nasıl Bir Eğitimden Geçiyor? - Son Dakika
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