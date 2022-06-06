Çin, Shenzhou-14 mürettebatlı uzay aracını Pazar günü uzaya gönderecek. Görevdeki üç astronotun nasıl bir eğitimden geçtiğini izleyin.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Video: Çin'in Shenzhou-14 Görevindeki Astronotlar Nasıl Bir Eğitimden Geçiyor? - Son Dakika

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