Video: Çin'in Shenzhou-14 Uzay Aracında Kullanılan Cam 80 Özel Parçadan Oluşuyor - Son Dakika
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Video: Çin'in Shenzhou-14 Uzay Aracında Kullanılan Cam 80 Özel Parçadan Oluşuyor

09.06.2022 23:14
Video: Çin'in Shenzhou-14 Uzay Aracında Kullanılan Cam 80 Özel Parçadan Oluşuyor

Çin'in mürettebatlı uzay aracı Shenzhou-14 Pazar günü fırlatıldı.

Çin'in mürettebatlı uzay aracı Shenzhou-14 Pazar günü fırlatıldı. Uzay aracının dış cam panellerinin, uzayın aşırı ortamına karşı dayanıklı olması gerekiyor.

Paneller, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Qinhuangdao şehrindeki bir üretici tarafından geliştirilen 80 özel cam parçasından oluşturuldu.

Kuvarstan üretilen camların uzayda kullanılan özel camlar haline gelmesi için onlarca işlemden geçmesi gerekti.

Üreticiye göre, camların 1.000 santigrat derecelik yüksek sıcaklığa, şiddetli sıcaklık dalgalanmalarına direnmesi ve görünür ışığın iletkenliğinin yüzde 95'inden fazlasını korurken büyük dozlarda radyasyona dayanması gerekiyor.

Çin'in Pazar günü fırlatılan insanlı uzay aracı Shenzhou-14, altı aylık bir görev için uzay istasyonu kombinasyonuna üç astronotu götürdü.

Xinhua haber ajansı muhabirleri Shijiazhuang'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hebei, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Shenzhou-14 Uzay Aracında Kullanılan Cam 80 Özel Parçadan Oluşuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: Çin'in Shenzhou-14 Uzay Aracında Kullanılan Cam 80 Özel Parçadan Oluşuyor - Son Dakika
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