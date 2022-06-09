Çin'in Pazar günü fırlatılan insanlı uzay aracı Shenzhou-14, altı aylık bir görev için uzay istasyonu kombinasyonuna üç astronotu götürdü.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hebei, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Video: Çin'in Shenzhou-14 Uzay Aracında Kullanılan Cam 80 Özel Parçadan Oluşuyor - Son Dakika

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