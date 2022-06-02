Video: Çin'in Sichuan Eyaletinde Meydana Gelen Depremde 4 Kişi Hayatını Kaybetti, 41 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Video: Çin'in Sichuan Eyaletinde Meydana Gelen Depremde 4 Kişi Hayatını Kaybetti, 41 Kişi Yaralandı

02.06.2022 15:12
Video: Çin'in Sichuan Eyaletinde Meydana Gelen Depremde 4 Kişi Hayatını Kaybetti, 41 Kişi Yaralandı

Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinde bulunan Ya'an şehrinde Çarşamba günü öğleden sonra meydana gelen depremde dört kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı.

Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinde bulunan Ya'an şehrinde Çarşamba günü öğleden sonra meydana gelen depremde dört kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı.

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) verilerine göre, Sichuan'da bulunan Ya'an şehrinin Lushan ilçesinde Çarşamba günü Beijing saatiyle 17.00'de 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Derinliği 17 km olan depremin merkez üssü 30,4 derece kuzey enlemi ve 102,9 derece doğu boylamı olarak belirlendi.

Depremin ardından Ya'an şehrinin Baoxing ilçesinde de saat 17.03'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Şehrin deprem yardım merkezine göre, sarsıntı Lushan ilçesinde 11 kişinin yaralanmasına, Baoxing ilçesindeyse dört kişinin hayatını kaybetmesine ve 30 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Düşen kayalar nedeniyle 4 kişinin öldüğü, yaralıların ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Acil kurtarma, silahlı polis, itfaiye, sağlık ve diğer departmanlardan 4500'den fazla kişi, yaralıları arayıp kurtarmak, yolları onarmak ve sarsıntıdan etkilenenleri güvenli bir alana yerleştirmek amacıyla depremin vurduğu bölgelere gönderildi.

Eyalet deprem idaresi, Lushan'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin, 2013'te ilçeyi vuran 7,0 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntısı olduğunu kaydetti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Ya'an şehrinden bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Deprem, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Sichuan Eyaletinde Meydana Gelen Depremde 4 Kişi Hayatını Kaybetti, 41 Kişi Yaralandı - Son Dakika


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