"Günde 10 saatten fazla çalışıyorum. Yemek teslimatı işi zor ama aynı zamanda oldukça tatmin edici. Bu özel dönemde, halkın ihtiyaçlarının karşılanması adına harekete geçilmesinde yer almak için gönüllü oldum. Salgının yakın zamanda bitmesini ve her şeyin normale dönmesini umuyorum."

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Anhui, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Video: Çin'in Sixian İlçesindeki Motosikletli Kuryeler Halkın İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yardım Ediyor - Son Dakika

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