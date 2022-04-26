Video: Çin'in Tianjin Limanı'nda Airbus Uçağının 8 Büyük Parçası Başarıyla İndirildi - Son Dakika
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Video: Çin'in Tianjin Limanı'nda Airbus Uçağının 8 Büyük Parçası Başarıyla İndirildi

26.04.2022 17:42
Video: Çin'in Tianjin Limanı'nda Airbus Uçağının 8 Büyük Parçası Başarıyla İndirildi

"COSCO SHIPPING Centaurus" konteyner gemisiyle taşınan burun, gövde ve yatay kuyruk dahil 8 büyük Airbus uçağı parçası Pazar günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı'nın Pasifik Uluslararası Konteyner Terminali'nde başarılı şekilde gemiden indirildi.

"COSCO SHIPPING Centaurus" konteyner gemisiyle taşınan burun, gövde ve yatay kuyruk dahil 8 büyük Airbus uçağı parçası Pazar günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı'nın Pasifik Uluslararası Konteyner Terminali'nde başarılı şekilde gemiden indirildi.

Son yıllarda Tianjin Limanı, tekli gemi boşaltma hacmindeki artış karşısında bağımsız olarak 2 elektrikli döner askı tasarlayıp üreterek birden fazla operasyon hattının aynı anda başlamasına olanak sağladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Pazar, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Tianjin Limanı'nda Airbus Uçağının 8 Büyük Parçası Başarıyla İndirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Video: Çin'in Tianjin Limanı'nda Airbus Uçağının 8 Büyük Parçası Başarıyla İndirildi - Son Dakika
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