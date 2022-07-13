Dünyamız acaba uzaydan nasıl görünüyor? Çin'in uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe'den görülen gezegenimizin güzelliğinin tadını çıkarın.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Video: Çin'in Uzay İstasyonundan Dünyaya Bakış - Son Dakika
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.