Video: Çin'in Uzay İstasyonunu İnşa Etmek Ne Kadar Karmaşık? - Son Dakika
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Video: Çin'in Uzay İstasyonunu İnşa Etmek Ne Kadar Karmaşık?

11.05.2022 14:58
Video: Çin'in Uzay İstasyonunu İnşa Etmek Ne Kadar Karmaşık?

Çin, uzay istasyonunun yörünge içi inşasını 2022 yılının sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.

Çin, uzay istasyonunun yörünge içi inşasını 2022 yılının sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor. Çin'in Tianzhou-4 kargo uzay aracı, uzay istasyonuna tedarik sağlıyor.

ZHANG JİAN, Çin Uzay Teknolojisi Akademisi'nde (CAST) uzay istasyonu araştırmaları uzmanı

"Bu kez, Tianzhou-4 aslında ilk kargo uzay aracı ve aynı zamanda uzay istasyonunun yörüngede inşası sırasında fırlatılan ilk araç.

Uzay istasyonunun yörünge içi inşası aslında çok karmaşık ve sistematik bir mühendislik projesidir. İnşaat, buluşma ve kenetlenme gibi bir dizi yöntem ve teknolojiyi içerir. Bu sayede uzay istasyonu, farklı işlevlere ve kullanımlara sahip modüllerle kenetlenebilir, uzay istasyonunun modüllerini ve işlevlerini artırabilir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Tragger, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Uzay İstasyonunu İnşa Etmek Ne Kadar Karmaşık? - Son Dakika


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