CMSA, Çin'in 20 ton seviyesindeki iki uzay aracının ilk kez yörüngede buluşma ve kenetlenme gerçekleştirdiğini ve uzayda buluşma ve kenetlenme işleminin ilk kez astronotlar uzay istasyonunda yörüngedeyken gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Video: Çin'in Wentian Laboratuvar Modülü Tianhe Çekirdek Modülü Kombinasyonuyla Kenetlendi - Son Dakika

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