Video: Çin'in Xi'an Kentinde Kovid-19 Test Kiti Üretimi Genişletiliyor - Son Dakika

Çin, ülke genelindeki birçok yerde Kovid-19 pandemisinin yeniden alevlenmesini engellemek için hiçbir çabadan kaçınmıyor.

Çin'deki Kovid-19 test kiti üreticileri de ülkede artan talebi karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Çin'de pandemiyle mücadelede kullanılan malzemelerin önde gelen üreticilerinden biri olan Xi'an Tianlong Bilim ve Teknoloji Limited Şirketi, Kovid-19 test kitleri için istikrarlı bir tedarik zinciri sağlamak amacıyla üretimi genişletiyor.

Yİ CHAO, Xi'an Tianlong Bilim ve Teknoloji Limited Şirketi çalışanı

"Xi'an Tianlong Bilim ve Teknoloji Limited Şirketi nükleik asit test ekipmanı ve kitleri üreticisidir. Pandemiyle mücadelede kullanılan malzemelerde istikrarlı bir tedarik zinciri sağlamak için son zamanlarda günde 24 saat üretim faaliyeti yürütüyoruz. Birkaç kez üretimi genişlettikten sonra artık her gün 600 test makinesi ve 2,5 milyon nükleik asit test kiti üretme noktasına geldik. Ürünlerimiz yurt içi talepleri karşılamanın yanı sıra başka ülkeleri de desteklemek için ihraç ediliyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Xi'an kentinden bildiriyor.