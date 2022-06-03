Video: Çin'in Xi'an Kentindeki Kar Amacı Gütmeyen Özel Eğitim Merkezinde Otizmli Çocuklar Sıcak İlgi Görüyor - Son Dakika
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Video: Çin'in Xi'an Kentindeki Kar Amacı Gütmeyen Özel Eğitim Merkezinde Otizmli Çocuklar Sıcak İlgi Görüyor

03.06.2022 12:02
Video: Çin'in Xi'an Kentindeki Kar Amacı Gütmeyen Özel Eğitim Merkezinde Otizmli Çocuklar Sıcak İlgi Görüyor

Uluslararası Çocuk Günü'nde bir grup gönüllü Çin'in Xi'an kentindeki bir özel eğitim merkezine giderek oradaki otizmli çocukların rehabilitasyonuna yardımcı oldu.

Uluslararası Çocuk Günü'nde bir grup gönüllü Çin'in Xi'an kentindeki bir özel eğitim merkezine giderek oradaki otizmli çocukların rehabilitasyonuna yardımcı oldu.

Lalashou Özel Eğitim Merkezi, iki otizmli çocuğun anneleri tarafından kuruldu.

Kar amacı gütmeyen kuruluş, temel olarak otizmli çocuklara erken müdahale ve rehabilitasyon hizmetleri vermenin dışında bu çocukların ebeveynlerine de danışmanlık yapıyor.

Son 20 yılda merkez, 5.000'in üzerinde aileye yardımcı oldu.

ZHANG LİFANG, Xi'an Lalashou Özel Eğitim Merkezi Başkanı:

"Şu an 40'tan fazla öğretmenimiz var ve her gün buraya eğitim almak için yaklaşık 100 çocuk geliyor. İlk zamanlarda burada sadece ebeveynler ve öğretmenler vardı, ama artık daha fazla sayıda gönüllü düzenli olarak bizlere katılıyor. Bu süreçte çocuklar onlarla iletişim kuruyor. Gönüllülerle artık iyice tanışık hale geldikleri için onlar ne zaman gelse çocuklar çok mutlu oluyor. Ayrıca hükümet de bize destek oluyor, çocukların rehabilitasyonu için ödenek veriyor."

ZHANG BOTAO, Gönüllü:

"Her zaman bu tür kamu yararı etkinliklerine katılıp yardımcı olmak istemişimdir.

Hepsi de büyüyebilmek için toplumdan daha fazla sevgi ve ilgi bekleyen son derece nazik ve sevimli çocuklar."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xi'an'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Xi'an Kentindeki Kar Amacı Gütmeyen Özel Eğitim Merkezinde Otizmli Çocuklar Sıcak İlgi Görüyor - Son Dakika

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