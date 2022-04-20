Video: Çin'in Yılın İlk Çeyreğindeki Ekonomik Performansına Kısa Bir Bakış - Son Dakika
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Video: Çin'in Yılın İlk Çeyreğindeki Ekonomik Performansına Kısa Bir Bakış

20.04.2022 13:37
Video: Çin'in Yılın İlk Çeyreğindeki Ekonomik Performansına Kısa Bir Bakış

Çin ekonomisi, giderek karmaşıklaşan uluslararası ortama ve ülkedeki Kovid-19 vakalarının yeniden artış göstermesine rağmen 2022'nin ilk çeyreğinde istikrarlı bir başlangıç yaptı.

Çin ekonomisi, giderek karmaşıklaşan uluslararası ortama ve ülkedeki Kovid-19 vakalarının yeniden artış göstermesine rağmen 2022'nin ilk çeyreğinde istikrarlı bir başlangıç yaptı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Pazartesi günü açıkladığı veriler, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının yılın ilk üç ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artarak 27,02 trilyon yuana (yaklaşık 4,24 trilyon ABD doları) ulaştığını gösterdi. Rakam, GSYH'nin geçen yılın dördüncü çeyreğindeki yüzde 4'lük artış hızını devam ettirdiğine işaret ediyor.

Pazartesi günkü verilerin dağılımına bakıldığında, katma değerli sanayi üretiminin yılın ilk çeyreğinde, bir yıl öncesine göre yüzde 6,5'lik istikrarlı bir artış gösterdiğini, sabit kıymet yatırımlarında ise yüzde 9,3'lük bir sıçrayış kaydedildiğini gösteriyor. Tüketim mallarının perakende satışları ise yüzde 3,3 arttı.

Gözlenen kentsel işsizlik oranı ise Ocak-Mart döneminde yaratılan 2,85 milyon yeni kentsel iş ile aynı dönemde yüzde 5,5 seviyesinde gerçekleşti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

Video: Çin'in Yılın İlk Çeyreğindeki Ekonomik Performansına Kısa Bir Bakış

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Kaynak: Xinhua

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