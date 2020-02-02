Video: Çin koronavirüsün çıktığı Vuhan'da bin kişilik hastaneyi 10 günde tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Video: Çin koronavirüsün çıktığı Vuhan'da bin kişilik hastaneyi 10 günde tamamladı - Son Dakika Dünya

Video: Çin koronavirüsün çıktığı Vuhan'da bin kişilik hastaneyi 10 günde tamamladı

6 saat önce

Yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde, salgından etkilenenleri tedavi etmek üzere yapımına başlanan hastanenin inşaatının pazartesi günü tamamlanacağı bildirildi.

Yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde, salgından etkilenenleri tedavi etmek üzere yapımına başlanan hastanenin inşaatının pazartesi günü tamamlanacağı bildirildi.View on euronews

Video: Çin koronavirüsün çıktığı Vuhan'da bin kişilik hastaneyi 10 günde tamamladı

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 08:45 
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