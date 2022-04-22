Video: Çin Malları, Suudi Arabistan'da Ramazan'da Daha da Popüler Hale Geldi - Son Dakika
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Video: Çin Malları, Suudi Arabistan'da Ramazan'da Daha da Popüler Hale Geldi

22.04.2022 15:49
Video: Çin Malları, Suudi Arabistan'da Ramazan'da Daha da Popüler Hale Geldi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaşayan bölge halkına göre, Çin malları, kaliteli ve makul fiyatlara sahip olduğu için Müslümanların kutsal ayı olan Ramazan'da daha popüler hale geliyor.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaşayan bölge halkına göre, Çin malları, kaliteli ve makul fiyatlara sahip olduğu için Müslümanların kutsal ayı olan Ramazan'da daha popüler hale geliyor. MOHAMMED MUBARAK, Riyad sakini: "Tabi ki Suudiler, kaliteli, fiyatları herkese uygun ve herkesin ulaşabileceği Çin ürünlerini daha çok tercih ediyor. ve Ramazan'da evde ampulleri değiştirmek daha yaygın hale geliyor. Elbette Suudi müşteriler artık Çin ürünlerini diğer ülkelerin ürünlerine tercih ediyor, çünkü Çin malları mükemmel kaliteye sahip ve fiyatları herkes için makul, ayrıca aydınlatma, spot lamba ve cep feneri gibi çok sayıda seçenek mevcut." ABDULAZİZ ALAWAD, Abdulrahman Alawwad Ticaret Şirketi Genel Müdürü: "Çin ürünleri pandemi döneminde mevcuttu ve her yerde bulmak mümkündü, böylece küresel pazarların tüm ihtiyaçları karşılandı, bu nedenle küresel pazarlar üzerinde hem etkisi oldu hem de zamanında geldi. Çin ürünlerinin son 20 yılda çok geliştiğine şüphe yok ve iletişim sektöründe olduğu kadar otomobil endüstrisinde de ileri teknolojik ürünler görüyoruz. Çin ürünlerini her yerde, her sokakta görüyoruz. Petrokimya endüstrisinde olduğu kadar teknoloji, enerji ve gaz alanlarında da büyük ilerleme var. Bu konuda da büyük ilerlemeler elde edildiğini söyleyebilirim. Suudi Arabistan Krallığı ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin sürekli gelişmesiyle, iki ülke arasındaki ticaretin son yirmi yılda çok geliştiğini görüyoruz." Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Riyad'dan bildiriyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Ramazan, Riyad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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