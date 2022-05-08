Video: Çin-Moğolistan Sınırı Yakınlarında Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Asya Yaban Eşekleri Görüldü - Son Dakika
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Video: Çin-Moğolistan Sınırı Yakınlarında Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Asya Yaban Eşekleri Görüldü

08.05.2022 13:11
Video: Çin-Moğolistan Sınırı Yakınlarında Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Asya Yaban Eşekleri Görüldü

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Mandula Limanı yakınlarında Cuma günü çok sayıda nesli tükenme tehlikesi altında olan Asya yaban eşeği görüldü.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Mandula Limanı yakınlarında Cuma günü çok sayıda nesli tükenme tehlikesi altında olan Asya yaban eşeği görüldü.

Baotou Sınır Kontrol Noktası'ndaki polisler günlük devriyeleri sırasında Asya yaban eşeklerini tespit edip izlemeye başladı.

Çin'de birinci sınıf devlet koruması altında yer alan Asya yaban eşekleri, genellikle Moğolistan'ın güneyinde ve Çin-Moğolistan sınır bölgesinde bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hohhot'tan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Çin-Moğolistan Sınırı Yakınlarında Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Asya Yaban Eşekleri Görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Video: Çin-Moğolistan Sınırı Yakınlarında Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Asya Yaban Eşekleri Görüldü - Son Dakika
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