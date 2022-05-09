Video: Çin, Tianzhou-4 Kargo Uzay Aracını Fırlatmaya Hazırlanıyor - Son Dakika

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) Cumartesi günü, Tianzhou-4 kargo uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-7 Y5 taşıyıcı roketinin kombinasyonunun Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na nakledildiğini bildirdi.

CMSA, Tianzhou-4 kargo uzay aracının yakın gelecekte uygun bir zamanda fırlatılacağını duyurdu.

CMSA, fırlatma alanındaki tesisler ve ekipmanların iyi durumda olduğunu ve çeşitli fırlatma öncesi işlev kontrollerinin ve ortak testlerin planlandığı gibi gerçekleştirileceğini de kaydetti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wenchang'dan bildiriyor.