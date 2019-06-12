Video | 'Çingene Kızı'na bayram tatilinde yoğun ilgi
4 saat önce
Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan, "Çingene Kızı" mozaiğiyle ünlü Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ni 9 günlük bayram talili sürecinde 22 bin 788 kişi ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:38
Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan, "Çingene Kızı" mozaiğiyle ünlü Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi
'ni 9 günlük bayram talili sürecinde 22 bin 788 kişi ziyaret etti.
Yaklaşık 7 yıl önce 30 bin metrekarelik alanda hizmete açılan Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında geliyor.
Dünyaca ünlü Zeugma Mozaik Müzesi'ni bayramda 22 bin kişi ziyaret etti
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