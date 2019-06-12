Son Dakika Haberleri: Video | 'Çingene Kızı'na bayram tatilinde yoğun ilgi
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Video | 'Çingene Kızı'na bayram tatilinde yoğun ilgi

4 saat önce

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan, "Çingene Kızı" mozaiğiyle ünlü Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ni 9 günlük bayram talili sürecinde 22 bin 788 kişi ziyaret etti.

Video | 'Çingene Kızı'na bayram tatilinde yoğun ilgi, System.String[]
Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan, "Çingene Kızı" mozaiğiyle ünlü Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ni 9 günlük bayram talili sürecinde 22 bin 788 kişi ziyaret etti.

Yaklaşık 7 yıl önce 30 bin metrekarelik alanda hizmete açılan Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında geliyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:38 
Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep, Dünya
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