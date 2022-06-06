Video: Çinli Araştırmacı Antarktika'daki Bilimsel Keşif Gezisini Anlatıyor - Son Dakika
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Video: Çinli Araştırmacı Antarktika'daki Bilimsel Keşif Gezisini Anlatıyor

06.06.2022 22:12
Video: Çinli Araştırmacı Antarktika'daki Bilimsel Keşif Gezisini Anlatıyor

Çin'in 174 gün süren 38. Antarktika keşif gezisi Nisan ayında sona erdi.

Çin'in 174 gün süren 38. Antarktika keşif gezisi Nisan ayında sona erdi.

Keşif gezisi kapsamında Çin'in bölgedeki Zhongshan İstasyonu ve Çin Seddi İstasyonu'nda malzemelerin yenilenmesi ve personel değişiminin yanı sıra deniz gözlemleri ve okyanus ekosistemi konusunda incelemeler gibi bir dizi görev yerine getirildi.

Çin Bilimler Akademisi'nde araştırmacı olan Li Chuanjin, keşif gezisine katılan 255 araştırmacıdan biri.

Lİ CHUANJİN, Çin'in 38. Antarktika Keşif Ekibi Araştırmacısı:

"Xuelong gemisinde üçüncü Antarktika bilimsel keşif gezisine 5 Kasım 2021 tarihinde başladım. Bu aynı zamanda Antarktika'yı boydan boya dolaştığım ilk bilimsel keşif gezisi oldu. Çin'in Zhongshan İstasyonu, Ross Denizi İstasyonu ve Çin Seddi İstasyonu'na gittik. Tüm deniz yolculuğunda toplam 38.000 deniz mili yol katettik. Antarktika'daki gezimiz sırasında çok sayıda deniz suyu, çökelti ve mikroorganizma örneği topladım. Bunlar, benim Antarktika'da çevresel değişiklikler konusunda daha sonraki araştırmalarım için son derece güzel bir temel oluşturdu."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lanzhou'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çinli Araştırmacı Antarktika'daki Bilimsel Keşif Gezisini Anlatıyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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