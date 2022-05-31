Video: Çinli Bilim İnsanları Sağlık İzlemesi İçin Akıllı Giysiler Geliştirdi - Son Dakika
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Video: Çinli Bilim İnsanları Sağlık İzlemesi İçin Akıllı Giysiler Geliştirdi

31.05.2022 15:11
Video: Çinli Bilim İnsanları Sağlık İzlemesi İçin Akıllı Giysiler Geliştirdi

Çinli bilim insanları fizyolojik sinyalleri izleyebilen bir tür akıllı giysi geliştirdi.

Çinli bilim insanları fizyolojik sinyalleri izleyebilen bir tür akıllı giysi geliştirdi.

Giyilebilir sağlık izleme cihazı yaratmak için sıradan giysilere fiber mekanik sensörler yerleştirdiler.

Akıllı giysi, Çin'in Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi ile Beijing Teknoloji Enstitüsü tarafından ortaklaşa geliştirildi.

WANG XUEWEN, Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi Esnek Elektronik Araştırma Enstitüsü Başkan Yardımcısı:

"Sağlık bilgilerimizin gerçek zamanlı hızlı algılanmasını gerçekleştirmek için fiber mekanik sensör aracılığıyla akıllı bir yelek veya başka bir giysi yapabiliriz. Bu tür akıllı giysiler normal bir giysi gibi yıkanabilir. Umarız bunlar gelecekte hayatımızı daha akıllı, rahat, sağlıklı ve güvenli hale getirir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xi'an'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

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