Video: Çinli Biyoteknoloji Şirketi, Kovid-19 Test Kitlerine Olan Küresel Talebi Karşılamak İçin Çalışıyor - Son Dakika
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Video: Çinli Biyoteknoloji Şirketi, Kovid-19 Test Kitlerine Olan Küresel Talebi Karşılamak İçin Çalışıyor

08.05.2022 16:04
Video: Çinli Biyoteknoloji Şirketi, Kovid-19 Test Kitlerine Olan Küresel Talebi Karşılamak İçin Çalışıyor

Çinli bir biyoteknoloji şirketi olan Zybio A.Ş., Kovid-19 test kitlerinin fiyatını düşürmek ve küresel talebi karşılamak için çalışıyor.

Çinli bir biyoteknoloji şirketi olan Zybio A.Ş., Kovid-19 test kitlerinin fiyatını düşürmek ve küresel talebi karşılamak için çalışıyor. Merkezi Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan şirket, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve laboratuvar ortamında tanı reaktifleri ile ekipmanları üretiminde uzmanlaşmış durumda. Kovid-19 salgını başladığında test kitleri üretmek için hammadde sıkıntısıyla karşı karşıya kalan şirket, Ar-Ge'ye yaptığı yatırımı artırdı.

Yİ WEİJİNG, Zybio A.Ş.'nin Baş Bilim İnsanı "İthal malzemelerin gelmesi çok uzun zaman aldı. Bazı aksesuar ve sarf malzemelerin fiyatları kısa sürede hızla yükseldi. Hatta bazı fiyatlar on kattan fazla arttı." Bugün şirket sadece Kovid-19 test kitlerine yönelik piyasa talebini karşılamakla kalmadı, fiyatları da düşürdü. Zybio tarafından üretilen her bir Kovid-19 test kitinin fiyatı, yaklaşık 100 yuandan (15 ABD doları) 10 yuanın (1,5 ABD doları) altına düşürüldü. Antijen test kitinin fiyatı da düşüyor.

Yİ WEİJİNG, Zybio A.Ş.'nin Baş Bilim İnsanı "Kovid-19 test kitlerimiz 100'den fazla ülke ve bölgeye ihraç edildi ve yerel laboratuvarların üçte birinde kullanılıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chongqing'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

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