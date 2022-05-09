Video: Çinli Uzmanlar Qinghai-Tibet Platosu'nda Leylak Yetiştirme Konusunda Çığır Açtı - Son Dakika
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Video: Çinli Uzmanlar Qinghai-Tibet Platosu'nda Leylak Yetiştirme Konusunda Çığır Açtı

09.05.2022 21:57
Video: Çinli Uzmanlar Qinghai-Tibet Platosu'nda Leylak Yetiştirme Konusunda Çığır Açtı

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinin plato kenti Xining'de yemyeşil dalları ve uzun çiçeklenme dönemiyle leylaklar çiçek açtı.

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinin plato kenti Xining'de yemyeşil dalları ve uzun çiçeklenme dönemiyle leylaklar çiçek açtı.

Bu, Xining Ormancılık Bilimsel Araştırma Merkezi Müdürü Zhang Jinmei ve ekibinin çabalarından ayrı düşünülemez.

Zhang Jinmei, 1998'de her türden leylak fidesi yetiştirmeye başladı.

Yıllar içerisinde Xining, Zhang'ın da aralarında bulunduğu uzmanların yardımıyla, leylak kaynaklarına dair incelemeler, toplama, seçme ve ıslah çalışmaları yaparak ülkedeki tek ulusal leylak bitkisel gen kaynakları bankasını kurdu.

Leylak türlerinin sayısı 18'den 103'e çıktı ve bunların 69'u kontrollü olarak çiftleştirilebiliyor.

ZHANG JİNMEİ, Xining Ormancılık Bilimsel Araştırma Merkezi Müdürü:

"Çin'in kuzeyinden gelen leylaklar, Qinghai- Tibet Platosu'nun soğuk havasına uyum sağlayabiliyor. Soğuğa dayanıklılar ve kolayca yetiştirilebiliyorlar. Bu bölgede leylak ekmenin uzun bir tarihi var. Ulusal leylak bitkisel gen kaynakları bankası projesi 2018'de devletten onay almıştı. O zamandan bu yana toplamda 103 leylak türü topladık. Bu, ülkedeki ilk ulusal leylak bitkisel gen kaynakları bankası."

An itibariyle Xining'de 7,5 milyondan fazla leylak fidesi koruma altında.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xining'den bildiriyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Tibet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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