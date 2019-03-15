Son Dakika Haberleri: Video | Çocuk Aktivist Atlas: İyi Korunmuş Bir Çevre Paradan Daha Güçlü Bir Miras

Video | Çocuk Aktivist Atlas: İyi Korunmuş Bir Çevre Paradan Daha Güçlü Bir Miras

1 saat önce

11 yaşındaki aktivist Atlas Sarrafoğlu, iklim eylemlerinin sembolü haline gelen Greta Thunberg'in eylem çağrısına Türkiye'den karşılık verdi.

11 yaşındaki aktivist Atlas Sarrafoğlu, iklim eylemlerinin sembolü haline gelen Greta Thunberg'in eylem çağrısına Türkiye'den karşılık verdi. "Greta haklı, zaman varken harekete geçmeliyiz." diyen Atlas, tüm çocukları 15 Mart'ta İstanbul'daki Bebek Parkı'na bekliyor.…

İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/03/14/vi...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:49 Kaynak: Youtube

Türkiye, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransızlar, Önümüzdeki Sezon Real Madrid'in Forvetinin Kostas Mitroglou Olacağını İddia Etti Fırsatçılar İş Başında! Domates Fiyatlarına Zam Yaptılar

Narenciye Üreticileri Portakalın Kabuğunu 6 Liradan Avrupa'ya İhraç Ediyor Lokanta Masalarında Artık Tuz Yer Almayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 13:19:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video | Çocuk Aktivist Atlas: İyi Korunmuş Bir Çevre Paradan Daha Güçlü Bir Miras
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]