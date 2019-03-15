Video | Çocuk Aktivist Atlas: İyi Korunmuş Bir Çevre Paradan Daha Güçlü Bir Miras
1 saat önce
11 yaşındaki aktivist Atlas Sarrafoğlu, iklim eylemlerinin sembolü haline gelen Greta Thunberg'in eylem çağrısına Türkiye'den karşılık verdi.
11 yaşındaki aktivist Atlas Sarrafoğlu, iklim eylemlerinin sembolü haline gelen Greta Thunberg'in eylem çağrısına Türkiye'den karşılık verdi. "Greta haklı, zaman varken harekete geçmeliyiz." diyen Atlas, tüm çocukları 15 Mart'ta İstanbul'daki Bebek Parkı'na bekliyor.…
İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/03/14/vi...
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:49 Kaynak: Youtube
Fransızlar, Önümüzdeki Sezon Real Madrid'in Forvetinin Kostas Mitroglou Olacağını İddia Etti
Fırsatçılar İş Başında! Domates Fiyatlarına Zam Yaptılar
Narenciye Üreticileri Portakalın Kabuğunu 6 Liradan Avrupa'ya İhraç Ediyor
Lokanta Masalarında Artık Tuz Yer Almayacak